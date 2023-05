Verratti è stanco del Psg, medita di lasciare Parigi (L’Equipe)

Il centrocampista italiano ha chiesto al club cosa farebbe nel caso arrivasse un’offerta. Su di lui l’Arabia (che non preferisce) e l’Inter Miami

Secondo quanto scrive L’Equipe, dopo undici anni dal suo sbarco a Parigi, Marco Verratti si interroga sulla sua permanenza nel Psg. Domenica scorsa, dopo la sconfitta contro il Lorient, intervistato da Canal+ il centrocampista italiano è apparso “perso, come stanco di vedere per l’ennesima volta il blocco parigino cadere a pezzi”, scrive il quotidiano francese.

“Per undici anni, Verratti ha visto di tutto nel club della capitale. Gli exploit, i fallimenti, i progetti che cambiano e le polemiche settimanali. E in privato, non ha mai mascherato una forma di nostalgia per l’autorità che regnava nello spogliatoio ai tempi di Zlatan Ibrahimovic. Gli eventi delle ultime settimane hanno alimentato questa sensazione di stanchezza”.

Tanto che adesso starebbe valutando di andar via. L’Equipe parla di “una riflessione è in corso”, nonostante il recente prolungamento del suo contratto.

“La questione del suo futuro sarà un tema caldo nelle prossime settimane”.

La stagione in corso ha consumato Verratti. E i cori offensivi diretti contro di lui la scorsa settimana hanno alimentato un po’ di più la sua stanchezza.

“Verratti ritiene che prendere di mira solo i giocatori sia ingiusto. Soprattutto considerando la struttura e il quadro poco chiaro installato nel club per anni. Vicino a Lionel Messi, non ha davvero capito la durezza della sanzione presa nei confronti dell’argentino, sospeso per due settimane per un viaggio in Arabia Saudita non autorizzato dal Psg”.

Può questa stanchezza portare il centrocampista a ripensare al suo futuro a breve termine? L’Equipe non ha dubbi: sì.

“Questa stanchezza può portare l’internazionale italiano a ripensare al suo futuro nel breve termine? Sì, Verratti ci pensa e non lo nasconde. Al di là del clima degli ultimi mesi, ha perso il piacere verso il calcio in questo ambiente e desidera ritrovarlo. A Parigi? E’ questo il punto. Lo ha detto ad alcuni dei suoi dirigenti, chiedendo in particolare quale sarebbe stata la reazione del club se fosse arrivata un’offerta importante. Un modo per testare le loro reazioni? Nasser al-Khelaifi non è intenzionato a vendere uno dei simboli della sua era”.

Il fatto che Campos gli abbia rinnovato il contratto legandolo alle presenze in campo sembra un segnale.

“Il consulente di calcio del Psg aveva il desiderio di portarlo fuori dalla sua zona di comfort e installarlo in una sorta di competizione. Come reagirebbe se Verratti chiedesse ufficialmente di andarsene? Non siamo sicuri che si opporrebbe ferocemente…”.

Del resto, Verratti è il sogno proibito dell’Arabia Saudita. L’Equipe continua:

“A 30 anni, dopo undici anni al Psg e mentre è sotto contratto fino al 2026 per circa 1,2 milioni di euro lordi mensili, che tipo di club può puntare l’italiano? L’immenso talento creativo di Verratti è riconosciuto. Così come i suoi difetti. L’Arabia Saudita ha fatto sapere che sarebbe pronta a formulare un’offerta, senza che questo si sia ancora tradotto in una proposta scritta. Verratti non sembra eccitato, a brevissimo termine, da questa prospettiva”.

Non c’è solo l’Arabia.

“Anche l’Inter di David Beckham sta pensando all’italiano. Ma per quanto riguarda l’Arabia Saudita, Verratti non ne fa una priorità. L’Italia – con Juventus e Milan – potrebbe essere un mercato naturale per l’internazionale, ma questi club avranno le risorse finanziarie? Non ne siamo sicuro… Il Real Madrid sarebbe una “porta d’uscita” ideale. Il legame tra Carlo Ancelotti e Verratti non si è mai spezzato. E il tecnico ama il gioco italiano. Ma ci sono almeno due ostacoli: Ancelotti sarà ancora sulla panchina del Real il prossimo anno? E’ tutt’altro che sicuro…. E, data la densità in questo settore di gioco all’interno del club madrileno, ha senso reclutare Verratti?”.

