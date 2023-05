Potrebbe andare a guadagnare un sacco di soldi in Premier e consacrarsi a livello internazionale, unico tassello che manca alla sua stupenda carriera

“Spalletti lasci ora sul più bello, altrimenti rischia le pernacchie“. Libero titola così un pezzo dedicato al futuro dell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Lo firma Federico Strumolo.

“Dato che vincere nel calcio è difficile, ma riconfermarsi lo è ancora di più, Luciano Spalletti sembra avere più di un motivo per salutare il Napoli questa estate. D’altronde congedarsi da campioni è il sogno di tanti sportivi e cosa c’è di meglio che riportare uno scudetto in una piazza che non trionfava da trentatré anni? Un pensiero, di lasciare la panchina azzurra, nemmeno tanto nascosto dallo stesso tecnico, spesso criptico quando si parla del suo futuro”.

Spalletti non ha gradito le modalità con cui il Napoli di De Laurentiis ha esercitato l’opzione per il rinnovo. Prima dell’invio della pec avrebbe voluto una chiacchierata con il club. E poi non è sicuro della conferma dei giocatori portanti della squadra che ha appena vinto il campionato, come Osimhen e Kim.

Libero scrive:

“Il tecnico chiede la conferma di Osimhen e Kim come condizione per restare”.

E continua:

“Insomma, la sfida è durissima e lo stesso Spalletti potrebbe scegliere di provare un’esperienza internazionale, magari proprio in Premier, dove varie panchine prestigiose si libereranno per la prossima stagione (sicuramente

quelle di Chelsea e Tottenham, club che sarebbero interessati anche allo stesso Giuntoli…). Dopotutto gli allenatori italiani sono stimati ovunque e così l’ex tecnico di Inter e Roma potrebbe andare a guadagnare un sacco di soldi

(attualmente percepisce uno stipendio di circa 3 milioni a stagione) e provare a diventare grande anche a livello internazionale, dove ha fallito in questa magica stagione al Napoli. In fin dei conti la consacrazione in Europa è l’ultimo tassello che manca alla stupenda carriera di un grande della panchina come Luciano Spalletti”.

