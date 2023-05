De Laurentiis si diverte a tenere tutti sulla corda: ancora nessun incontro con Spalletti (Gazzetta)

Il tecnico ieri ha pranzato in un noto ristorante della città e poi ha fatto ritorno a Milano, con la famiglia. Rientrerà a Castel Volturno domani

L’incontro tra l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, e il presidente De Laurentiis non è ancora andato in scena. La Gazzetta dello Sport scrive che ieri il tecnico ha pranzato in un noto ristorante della città e poi è tornato a Milano con la sua famiglia, dopo i festeggiamenti per lo scudetto della squadra. Rientrerà a Castel Volturno soltanto domani, in concomitanza con la ripresa degli allenamenti. La rosea scrive che è come se De Laurentiis si divertisse a tenere sulla corda tutti, compreso il suo allenatore.

La Gazzetta scrive:

“Aurelio De Laurentiis sembra quasi divertirsi a tenere tutti sulla corda, ma il presidente del Napoli sembra avere già chiare strategie e anche persone con le quali proseguire il suo progetto che in questa stagione ha toccato il top, con lo scudetto, ma non intende fermarsi qui, e punta alla Champions. Luciano Spalletti, in attesa di un confronto con il presidente, preferirebbe un profilo più sobrio del club. Ieri il tecnico del Napoli ha pranzato da “Mimì alla Ferrovia” uno dei ristoranti più tradizionali della città e poi con la famiglia è tornato a Milano. A Castel Volturno si rivedrà solo domani alla ripresa degli allenamenti. Dunque nessun incontro fino ad ora con il presidente”.

Dopo la partita vinta con la Fiorentina al Maradona, alla domanda rivoltagli da Dazn sul rinnovo, Spalletti ha risposto:

«Non ci sono problemi, nel senso che loro avevano l’opzione, l’hanno esercitata, li ringrazio di avermi avvertito che l’avevano esercitata, poi ci sarà tempo, perché mancano ancora partite per arrivare alla fine e si vive nello stesso ambiente. Ho risposto così perché i giornalisti mi chiedevano delle cose che non spetta loro chiedermi».

E più tardi, in conferenza stampa, è tornato sul tema dicendo:

«Quale dialogo devo riavviare? Sono stato sempre a contatto con la società. Mi hanno avvisato che hanno esercitato l’opzione, li ho ringraziati. Posso parlare col mio avvocato? Sembra un processo. Da un punto di vista mio penso sempre che ci sia bisogno sempre di parlarsi per andare a creare quello che può essere più importante per il Napoli. Mi hanno detto che esercitavano il contratto, sono stato contento».

