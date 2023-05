Per De Laurentiis quando un tecnico diventa troppo amato e stimato è il momento di cambiarlo (Gazzetta)

Non è la prima volta che il presidente arriva alla rottura con i suoi allenatori per questioni di visibilità: è già capitato anche con Sarri

De Laurentiis ha un problema con l’eccesso di visibilità altrui. Il concetto che esprime la Gazzetta dello Sport può essere sintetizzato così. Per il presidente del Napoli, quando un tecnico diventa troppo amato e stimato è il momento di cambiarlo. Non è la prima volta che De Laurentiis arriva alla rottura con i suoi allenatori per questioni di visibilità: è già capitato anche con Sarri. La situazione della rottura con Spalletti, scrive la rosea, ricorda molto quella della rottura con il tecnico toscano oggi alla guida della Lazio. Per fortuna, aggiunge il quotidiano sportivo, la rottura stavolta è arrivata dopo la conquista di uno scudetto che si è fatto attendere per più di trent’anni. Sarebbe stato un vero peccato se i rapporti tesi avessero inficiato la stagione e il suo incredibile risultato finale.

La Gazzetta scrive:

“De Laurentiis coi suoi tecnici è arrivato più volte alla rottura proprio per questioni di visibilità. Quando un tecnico diventa troppo amato e stimato, forse questo è il momento di cambiarlo. È capitato soprattutto con Sarri e questa situazione, almeno da un punto di vista contrattuale – e non solo – ci somiglia molto. Julio Velasco, allenatore nella pallavolo, ma anche dirigente di Lazio e Inter alla fine del Novecento, ha sempre sostenuto nelle sue lezioni ai manager anche d’industria che «l’errore che fanno molte società sportive è quello di non ritenere l’allenatore alla stregua di un dirigente, senza coinvolgerlo nel progetto che deve realizzare in campo». Ecco forse è stato quello che è mancato nel rapporto fra i due. Comunque anche senza grandi sintonie è arrivato uno scudetto. E allora menomale che questi due non abbiano rotto un anno fa: oggi Napoli non sarebbe d’azzurro vestita”.

