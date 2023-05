Mertens ritorna a Napoli per festeggiare lo scudetto (VIDEO)

Dries Mertens è tornato nella sua Napoli. Adottato dalla città partenopea, tanto che ha chiamato il primo figlio Ciro. In onore di quella città che tanto gli ha dato e a cui lui ha ricambiato regalando tante gioie e gol incredibili. L’attaccante belga è il miglior cannoniere della storia azzurra con 148 gol.

In occasione del terzo scudetto è tornato in città e le prime immagini di lui a Napoli lo ritraggono con la maglia azzurra, impegnato a cantare un coro celebre.

Liberato dal Galatasaray, Mertens è tornato a Posillipo con la famiglia. Una serata tutta a tinte azzurre, visto che l’ex punta partenopea ha passato la serata con gli amici napoletani di sempre indossando una maglia numero 10 di Maradona e con canzoni napoletane in sottofondo.

Dries Mertens is already in Naples to celebrate the third scudetto with us. This is also an avenue to welcome all our ex-players to come and celebrate with us. #ForzaNapoliSempre 💙pic.twitter.com/J6V1i6Bjpg

— SSC Napoli Club Nigeria 🇳🇬 🏆 🏆 🏆 (@SSCNapoliNGA) May 1, 2023