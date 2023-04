Osimhen: «Impressionato dai tifosi al mio arrivo, ma Mertens e Koulibaly mi dissero “Non hai visto niente”»

L’attaccante del Napoli a France Football racconta l’incredibile rapporto con i tifosi «A volte, vorresti poter fare questa o quella cosa senza essere scortato. Ma vogliono solo darti affetto»

C’è tanta Napoli nel racconto di Victor Osimhen a France Football. Quando è arrivato Victor è rimasto sorpreso dai tifosi e dal calore che subito gli hanno dimostrato

«Charleroi mi ha mostrato, il Lille ancora un po’ di più, ma arrivare qui equivale a cambiare il mondo. I fan, non l’avevo mai visto, vivono per questo club, corpo e anima. Al mio arrivo in aeroporto, sono rimasto impressionato. Nello spogliatoio ho chiesto a Dries (Mertens) e (Kalidou) Koulibaly se quello che avevo appena vissuto era reale. Mi hanno risposto in coro che non avevo ancora visto nulla»

Parlando dei tifosi a nome della squadra ha aggiunto

«A volte ci sentiamo come se stessimo volando, i nostri fan hanno molto a che fare con questo. L’energia che trasmettono alla squadra, quello che sta succedendo qui da qualche mese, l’eredità di Maradona… Si sente tutto questo. A volte la tua auto viene circondata, sì. La gente ti vuole tutto per loro. Questo è… impressionante e, a volte, vorresti poter fare questa o quella cosa senza essere scortato. Ma non mi pesa. Vogliono solo darti affetto. Allo stadio sono incredibili e ci aiutano»

Poi conclude così

«In verità, quello che mi succede è incredibile. Spero che i fan siano felici come me, come noi. Tutto l’ambiente merita questa felicità. Sono quelli che mi hanno offerto la fiducia di cui un giovane giocatore ha bisogno per esplodere veramente»

