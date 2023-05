La Nacion: «C’è Osimhen in 27 gol su 70 del Napoli, un impatto devastante»

Il giornale argentino: “è un grande attaccante, potente, veloce, ma sorprende si più il suo impatto diretto sulla stagione”

Il gruppo, dice. Lo scudetto del collettivo, certo. Però poi… Victor Osimhen. Il peso specifico del bomber nigeriano comincia, con una certa fatica, a risaltare anche nella narrazione euforica del terzo titolo del Napoli. E lo sottolinea con una certa forza La Nacion, il quotidiano argentino che ha seguito tantissimo (per ovvi motivi) la stagione del Napoli.

Scrive La Nacion Osimhen con la Fiorentina ha segnato il suo 23esimo gol “ma i dati vanno oltre. Con il rigore di oggi contro la Fiorentina, Victor Osimhen ha raggiunto quota 47 gol in Serie A. È il maggior numero di gol segnati da un giocatore africano nella storia del campionato e ha già superato George Weah che ne aveva 46”. Ma Osimhen ne ha segnati 47 in 79 partite, mentre Weah ne ha realizzati 46 in 114 partite per il Milan. Di più: già nell’ultima partita, Osimhen aveva superato Samuel Eto’o (21 gol nel 2010/11) con il maggior numero di gol di un giocatore africano in una sola stagione in Serie A.

E insomma: “Osimhen, 24 anni, è un grande attaccante, potente, veloce, ma quello che sorprende è soprattutto il suo impatto diretto sulla stagione. Il 9 ha segnato 23 gol e fornito anche 4 assist, andando così a incidere direttamente su 27 dei 70 gol del Napoli in campionato”.

