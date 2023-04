Zazzaroni: il Napoli e il suo calcio marziano ci permettono per una volta di non parlare di campionato falsato

Sul CorSport gioca sui punti attuali della Juventus, quelli tolti dalla penalizzazione e quelli che potrebbero ancora essere sottratti dalle inchieste

Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni gioca a fare il conto dei punti della Juventus, quelli sul campo, quelli sottratti dalla penalizzazione, quelli che potrebbero esserle restituiti e gli altri che potrebbero invece esserle decurtati per gli altri filoni di inchiesta che la riguardano. E ringrazia il Napoli, che con il suo calcio marziano, almeno per una volta, ci permette di non essere costretti a parlare di campionato falsato, almeno per quanto riguarda la lotta per lo scudetto. Zazzaroni scrive:

“Ricapitolando: i punti della Juve adesso sono 59. Sul campo, naturalmente. Volendo e dovendo fare le cose per benino, occorre sottrarre i 15 della penalizzazione, che il 19 di questo mese potrebbero anche esserle restituiti. E allora: 59-15+15 più tre mele, una cipolla e due carciofi fa sempre 59, nove più dell’Inter. Non è tutto: Allegri rischia però di perderne un’altra quarantina – dicono alcuni esperti – per effetto delle due inchieste che la procura federale sta conducendo (una, per la verità, l’ha appena chiusa: in settimana i deferimenti). Il che significa che se da qui alla fi ne vincerà altre 6 partite, la Juve eviterà la retrocessione. Perché 59-15+15-40+18 fa 37 e a trentasette ci si salva aritmeticamente. Non fumo e non bevo, che si sappia: cazzeggio. Gioco sulle storture del nostro calcio e nello stesso tempo ringrazio il Napoli che con un calcio marziano ci permette, per una volta, di non parlare di campionato falsato. Almeno per quanto riguarda la corsa scudetto”.

