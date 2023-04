Sky Italia non sta chiudendo, ma ritiene di poter fare a meno del modesto spettacolo della Serie A

Italia Oggi riprende le parole di De Laurentiis e spiega che i club di Serie A sono preoccupati per la prossima asta dei diritti tv

Italia Oggi parla oggi delle schermaglie per i diritti tv del calcio per il periodo dal 2024-2029 e conferma le parole del presidente del Napoli De Laurentiis circa la proposta dell’ad Luigi De Siervo

Si va dal progetto, non molto realistico, illustrato pubblicamente dall’amministratore della Lega Serie A, Luigi De Siervo, di provare a convincere i presidenti dei club a comprarsi Sky Italia (Ma Comcast l’ha messa in vendita?) per un miliardo di euro (poi De Siervo ha virato pure su Dazn), fino alle ultime sparate del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis

Italia Oggi si riferisce a quando il presidente ha parlato di Sky «Mi chiedevo spesso perché dobbiamo andare da Sky, che sono giovani e nascono dal cinema. Stanno chiudendo, l’hanno fatto in Germania. Il nostro amministratore delegato (De Siervo, l’ad della Lega non l’ad del Napoli come qualcuno sta erroneamente interpretando) mi diceva perché non ce la compriamo noi per un miliardo? Sono cose diverse, io sono abituato a fare i contenuti, non i contenitori»

La realtà, secondo il quotidiano, è molto diversa, ad aver paura sono infatti i club di Serie A, considerando il fatto che sarebbe proprio Sky ad essersi disinteressata della Serie A preferendo investire in altri sport che le garantiscono uno spettacolo maggiore, dalla Formula 1 alla Premier, passando per la Champions. Con questi investimenti, scrive, Sky Italia “fa intendere di poter anche fare a meno delle 380 partite della Serie A, tenuto conto del modesto spettacolo in campo”

