Scandalo sessuale al Boca Juniors: il direttore tecnico della squadra femminile denunciato per abusi

Su TycSports. L’addetto stampa della squadra accusa Jorge Martínez, che ora rischia da 6 mesi a 4 anni di reclusione

Scandalo sessuale alla squadra femminile del Boca Juniors. Secondo quanto riferisce TycSports, l’addetto stampa della squadra, Florencia Marco, ha denunciato alla Procura il direttore tecnico Jorge Martinez per abusi sessuali. La pena prevista per questo tipo di reato va da sei mesi a quattro anni di reclusione.

“Marco, dipendente del club dal 2011 e alla squadra femminile dal 2019, ha dichiarato di aver subito vessazioni e intimidazioni in diverse occasioni da parte di Martínez al suo arrivo al club, nel gennaio 2022, e di essere stata addirittura palpeggiata dal direttore tecnico lo scorso anno”.

L’avvocato della querelante, Andrea Lucangioli, dichiara che la denuncia è stata già presentata lo scorso primo febbraio presso il Department of Inclusion and Equality, che il giorno successivo ha attivato il protocollo interno ed ha suggerito alla vittima “di prendersi le ferie fino a quando il parere amministrativo pertinente non sarà completato e non sarà presa una decisione“, mentre Martínez ha continuato a rimanere in carica.

Lucangioli ha anche aggiunto che Marco “ha comunicato le azioni di Martínez a membri di diverse aree e anche alla vicepresidente e direttrice del Dipartimento per l’inclusione e l’uguaglianza, Adriana Bravo, senza ottenere alcuna risposta”.

