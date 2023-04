Rublev batte Rune nella finale del Master 1000 di Montecarlo

Primo titolo 100 per il russo in carriera: «Nelle altre finali che ho giocato non ero sicuro di me, oggi mi sono detto: ti prego credici fino alla fine».

Andrei Rublev batte Holger Rune 5-7, 6-2, 7-5 nella finale del torneo di Montecarlo e conquista il suo primo titolo “Mille” in carriera. Il tennista russo è riuscito ad avere la meglio sul giovane danese che verso la fine del match ha accusato tutta la stanchezza derivata dal match di ieri sera contro Sinner. Infatti, il 19enne Rune ha avuto la possibilità di andare sul 5-1 nel terzo set, salvo poi essere raggiunto e rimontato nel finale. Rublev, grazie a questa vittoria, rimane quindi saldo al suo posto di numero 6 del mondo, col suo rivale che nonostante la sconfitta lo precede nel ranking Atp.

Rublev: «Mi sono detto: credici fino alla fine»

Il tennista russo ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’intervista che ha seguito il match, durissimo sia per durata (2 ore e 33 minuti) che per intensità. Queste le sue parole al termine della partita:

«Speravo di avere almeno una chance di andare fino in fondo. Mentalmente nelle altre finali che ho giocato non ero sicuro di me mentre oggi mi sono detto: ti prego credici fino alla fine».

Vittoria storica per Rublev che conquista il primo titolo Master della sua carriera. Non solo: con la vittoria odierna diventa il sesto russo a conquistare un “Mille” dopo Safin, Medvedev, Davydenko, Chesnokov e Khachanov.

ilnapolista © riproduzione riservata