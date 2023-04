Rocchi a Mourinho: «Gli arbitri meritano rispetto, ma anche noi dobbiamo portarlo»

Il CorSport racconta il breve incontro tra il designatore ed il tecnico dopo la questione Serra. La Roma ha chiarito che non ha problemi con gli arbitri

Dopo le polemiche per la questione Serra, il designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca Rocchi, ha deciso di incontrare l’allenatore della Roma, José Mourinho e il general manager del club, Tiago Pinto. Rocchi era presente all’Olimpico per Roma-Sampdoria. Edmondo Pinna, sul Corriere dello Sport, racconta l’incontro.

Rocchi ha incontrato Mourinho nella pancia dell’Olimpico, a fine partita. Prima aveva incontrato Pinto e il segretario generale della Roma, Maurizio Lombardo. Il club ha fatto presente a Rocchi di non aver digerito l’atteggiamento di Serra a Cremona né la successiva squalifica dello Special One, ma di non avere altri problemi in sospeso, sul fronte arbitrale.

“Non è durato tantissimo l’incontro Rocchi-Mou, pochi minuti, perché spesso “vale più guardarsi negli occhi che parlare molto”. Forte del colloquio (questo sì, più lungo) avvenuto prima di salire in tribuna all’Olimpico con il diesse Tiago Pinto e Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Offi cer, nel quale è stato chiarito che non ci sono altri problemi se non quelli creati da Serra (ha fatto più danni della grandine quel suo atteggiamento mani in tasca), Rocchi con Mou è stato chiaro. «E’ vero, gli arbitri meritano rispetto, ma anche noi dobbiamo portarlo». Perché se è stato chiaro alle parti che l’atteggiamento della panchina della Roma, molto spesso, ha ecceduto e che certi atteggiamenti possono portare solo nocumento, dall’altra parte la parola rispetto, unita allo sguardo che si sono dati i due, ha chiarito quello che a Trigoria e dintorni (ma anche all’AIA) avevano capito immediatamente dopo la partita di Cremona”.

