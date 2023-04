Psv-Ajax, Berghuis colpito da un bicchiere (VIDEO)

I tifosi olandesi nuovamente protagonisti nel match tra Psv e Ajax. Steven Berghuis è stato colpito da un bicchiere quando il risultato era sul 2 a 0.

Nel big match andato in scena ieri tra Psv e Ajax, vinto 3-0 dalla squadra di casa, Steven Berghuis è stato colpito da un bicchiere lanciato dai tifosi sugli spalti.

Il risultato in quel momento era sul 2-0 e i tifosi hanno iniziato a colpire Berghuis. L’arbitro ha dovuto necessariamente sospendere la gara per, ancora una volta, un episodio sgradevole da parte dei tifosi olandesi. Al Philips Stadion è caccia al responsabile per individuarlo ed espellerlo dall’impianto ma poco dopo gli steward, anche grazie ai tifosi nelle vicinanze, sono riusciti ad individuare il responsabile del gesto. La gara è ripresa dopo che le squadre sono rientrate negli spogliato

Infatti, una scena simile si è vista anche nella partita tra Groeningen e Nijmegen, dove i tifosi della squadra di casa hanno lanciato oggetti dalla curva; ora la squadra rischia, per questo gesto, la retrocessione immediata.

Ook staking in Eindhoven: PSV-Ajax stilgelegd na gooien beker richting Steven Berghuis ✖️#psvaja pic.twitter.com/gR993jeyvX — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2023

FC Groningen v NEC Nijmegen suspended last night, after someone threw a cup of beer towards the linesman 🍺🇳🇱 pic.twitter.com/v8x0cmfJMU — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) April 23, 2023

