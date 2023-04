Pochettino sarà il nuovo allenatore del Chelsea (Sky Sports Uk)

L’annuncio potrebbe essere formalizzato la prossima settimana. La trattativa è alle ultime battute, ma l’accordo formale non è stato ancora firmato

Dopo Tuchel, Potter, Bruno Saltor e Lampard, ora potrebbe essere Pochettino l’ennesimo allenatore contattato dal Chelsea in questa stagione. Sebbene si parlasse di Negelsmann per il futuro dei Blues già da diverso tempo, oltre che di Spalletti e altri allenatori, adesso Sky Sports Uk rivela che Pochettino sarebbe la scelta decisiva della nuova proprietà. L’accordo sarebbe quello di lasciare a Lampard il tempo di concludere la stagione del Chelsea per poi lasciare carta bianca all’ex allenatore del Paris Saint Germain.

Sky Sports Uk spiega che il club inglese, rispetto a quanto si raccontava, ha sempre avuto la sua preferenza su questo nome, anziché su altri.

“Il Chelsea ha sempre ammirato Pochettino e già in passato aveva chiesto informazioni sulla sua disponibilità, quando Thomas Tuchel ha lasciato la squadra a settembre”.

Sky Sports Uk scrive:

“La nomina di Mauricio Pochettino come manager del Chelsea si sta avvicinando e potrebbe essere formalmente annunciato nella prossima settimana. Durante le trattative, sono state discusse le dimensioni della squadra e il reclutamento del Chelsea, nonché la composizione dello staff di Pochettino. I colloqui sono andati avanti positivamente negli ultimi giorni tra le due parti, ma nessun accordo formale è stato ancora firmato”.

Con l’ingresso di Pochettino, anche se al termine della stagione, diverrebbero cinque gli allenatori cambiati nell’arco della stagione 22/23. Un classico sintomo di una società priva di idee che fa ancora molta fatica a entrare nel mondo del calcio, nonostante i numero investimenti e i pessimi risultati. Oggi il Chelsea vive l’esperienza di una squadra cacciata da ogni competizione e posizionata 11°, ma che presto potrebbe essere superata da numerose squadre.

Ciò che dovrebbe spaventare la società, infatti, è il pericolo di perdere anche le prossime partite e ritrovarsi in zona retrocessione, distante “soli” 11 punti. Bisogna ricordare, per questo, che la squadra non vince da cinque giornate consecutive, dall’ultima vittoria contro il Leicester per 3 a 1. Lo stesso calendario non è di aiuto: i Blues si sfideranno contro le due squadre in gara per il titolo nazionale (Arsenal e Manchester City), il Newcastle e il Manchester United che inseguono un biglietto per la Champions League 2023/2024. Non sarà facile per i Blues.

