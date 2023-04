Pioli: «Mi hanno svegliato, ma mi aspettavo fuochi d’artificio un po’ più belli» VIDEO

Il tecnico del Milan dopo la vittoria scherza sul trambusto fatto dai tifosi del Napoli fuori al loro hotel la notte prima della gara di Champions

Nelle interviste post partita della gara contro il Napoli, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv soddisfatto del passaggio del turno e della prestazione dei suoi ragazzi

«Io conosco i ragazzi, se all’esterno hanno altri giudizi non ci interessa. Alleno un gruppo fantastico, abbiamo fatto un passo alla volta e ora proveremo un altro perché ci crediamo, perché siamo il Milan. Mi sorprende per la capacità di rimanere sereno. A volte sono lì che mi preoccupo un po’, ma questa è la loro forza. Gestire questi tipi di pressione per molti era la prima volta e farlo in un ambiente così caldo era difficile, quindi continuano a sorprendermi»

Poi rispondendo ad una domanda relativa al caos causato dai tifosi del Napoli fuori all’hotel dove dormiva la formazione del Milan la sera prima della gara ha risposto ironicamente

«Mi addormento sempre presto, poi mi sono svegliato, ma ci sta, anzi mi aspettavo fuochi d’artificio un po’ più belli sinceramente»

