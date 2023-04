Per il Napoli la notte è terribile, la spaccatura tra i tifosi allarga il disagio (Corsera)

Quelli della curva B insultano De Laurentiis e poi escono dallo stadio, dagli altri settori contestano i contestatori. Il Napoli è l’ombra di sé

Il Corsera ha messo in evidenza la vittoria tattica di Pioli su Spalletti (lo ha imbrigliato per il secondo anno consecutivo) e poi ha aggiunto:

Per la capolista la notte è terribile. La tramontana gelida è un cattivo presagio. La spaccatura tra i tifosi allarga il disagio:

quelli della curva B insultano De Laurentiis per il caro biglietto in Champions e poi escono dallo stadio, dagli altri settori contestano i contestatori. La squadra forse ne risente. La terza sconfitta in campionato, la seconda in casa, è un film dell’orrore. Il Napoli è l’ombra di se stesso. Facile dire che senza Osimhen, il suo terminator, tutto è più difficile, ma nelle altre sette occasioni aveva sempre vinto. C’è altro. Lo scudetto non è in discussione, bisogna solo capire quando gli azzurri riusciranno a cucirselo sul petto, ma l’imbarcata deve essere una lezione per i quarti di Champions.

