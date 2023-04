Masters 1000 di Monte Carlo, Sinner e Djokovic divertono la folla in spiaggia (VIDEO)

L’italiano e il serbo hanno improvvisato degli scambi sulla spiaggia di Larvotto a poche ore dall’inizio del primo torneo su terra rossa della stagione.

A Monte Carlo tutto è pronto per il Masters 1000, il primo torneo di tennis della stagione sulla terra rossa. Prima del via però Jannik Sinner e Novak Djokovic sono diventato i protagonisti sui social grazie a un piccolo antipasto. Nel Principato di Monaco, a poche ore dal via del Masters 1000 2023 l’azzurro e il serbo infatti si sono esibiti per qualche minuto nei pressi della spiaggia del Larvotto, davanti a molti appassionati e curiosi.

Djokovic cercherà di riprendersi la testa della classifica Atp dopo aver saltato i due 1000 americani mentre Sinner cercherà conferme dopo la finale di Miami.

Al Masters 1000 di Monte Carlo non ci sarà il re della terra rossa, Nadal, e nemmeno Alcaraz. Entrambi infortunati ma non mancano di certo i big sulla terra monegasca, e proprio Sinner e Djokovic potrebbero incontrarsi ai quarti di finale.

