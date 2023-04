Lukaku, un centravanti da 12 milioni l’anno non può prendere la traversa da due metri (Il Giornale)

Onana è un portiere senza scuola, tutto fisico e istinto, da vendere subito se davvero c’è chi pensa che possa valere 50 milioni. Ma c’è?

Anche Il Giornale maramaldeggia con l’Inter di Inzaghi, in particolare con Lukaku e Onana.

Facile dire Onana. Ma Lukaku? Dicono, sfortunato: ha preso la traversa. No, quello è un errore da brocco. Un centravanti da 12 milioni l’anno non può prendere la traversa di testa a due metri dalla porta e tuffandosi a cinquanta centimetri da terra. Lukaku non è un brocco ma da tale gioca anche a Salerno. Rifinisce in apertura per il gol di Gosens e calcia bene una sola volta, poco prima di uscire. Ma sbaglia due gol incredibili: non solo la traversa, ma anche quando nel primo tempo schiaccia centrale fra le gambe di Ochoa.

L’errore di Onana è un infortunio, chiaro, ma resta un errore molto grave e fa pari con qualche recente parata su chi gli tirava addosso e lo centrava. Resta un portiere senza scuola, tutto fisico e istinto, da vendere subito se davvero c’è chi pensa che possa valere 50 milioni. Ma c’è?

ilnapolista © riproduzione riservata