“L’Auxerre vede la Frappart come un gatto nero: ha perso 11 partite delle 12 che ha diretto lei”

L’Equipe racconta la protesta della squadra e dei tifosi. Avrebbero preferito un altro fischietto a dirigere l’incontro: «è sempre contro di noi».

In Ligue, domani alle 17, si giocherà Auxerre-Lille. Ad arbitrare sarà Stéphanie Frappart e la cosa non piace affatto né all’Auxerre né ai suoi tifosi: la squadra è stata sconfitta undici volte nelle ultime dodici partite guidate dall’arbitro internazionale. Non appena è stata resa nota la designazione della Frappart, sui social network sono esplose le critiche.

L’ultima volta che la Frappart ha diretto una gara dell’Auxerre è stato il 19 marzo della scorsa stagione, contro il Tolosa. Quella sera, l’arbitro fischiò un rigore per il Tolosa ed espulse Gaëtan Charbonnier. Il difensore dell’Auxerre, Quentin Bernard, si lasciò andare ai microfoni di beIN Sports:

«Quando i professionisti sono arbitrati da dilettanti… E’ un peccato, ma la conosciamo, lo fa sempre».

Anche la precedente partita arbitrata dalla Frappart era stata carica di tensione. Era il derby contro il Troyes, il 20 settembre 2019 (finì 1-2): l’arbitro aveva espulso Mickaël Le Bihan e Jean-Marc Furlan, alcune delle sue decisioni erano state così controverse da dover essere scortata dalla sicurezza per lasciare lo stadio.

Il presidente degli ultras Auxerre, Jonathan Ernie, dichiara:

«Avrei preferito qualcun altro. Con lei, è sempre andato tutto storto».

Insomma, l’Auxerre, scrive L’Equipe, vedono la Frappart come un gatto nero per lo score negativo per la squadra durante i suoi arbitraggi.

Giovedì, Julian Jeanvier ha fatto la parte del moderatore:

«Per me, la partita non dipende dall’arbitro».

Ma non tutti condividono l’opinione del difensore. Durante l’ottava finale della Coupe de France persa contro il Rodez, lo scorso 8 febbraio, finora l’unica partita con l’Auxerre diretta in questa stagione, Frappart era stata fischiata e insultata durante il riscaldamento. Anche allora non fischiò un fallo su un giocatore della squadra.

Il difensore dell’Auxerre, Jubal, disse:

«Non lo so perché, ma è sempre contro di noi. Prima della partita ne parlavamo».

