La Gazzetta fa a pezzi il Napoli: “si è inceppato. Brutto segnale il nervosismo nel finale”

Il corto muso azzurro non piace: “Se non arriva la svolta, mercoledì con i rossoneri sarà dura. Abbracci liberatori dopo i gol, neanche fosse una finale”

Il Napoli ha giocato maluccio a Lecce, l’analisi della Gazzetta è impietosa. Forse se per caricare l’ambiente milanista in vista della sfida di Champions. Il corto muso della squadra di Spalletti non piace al quotidiano rosa.

Qualcosa s’è inceppato nel meccanismo fino a ieri perfetto di Spalletti. E proprio nel momento più importante, quando la lunga rincorsa doveva sbocciare in qualcosa di bello in campionato e, chissà, di storico in Champions. Se non arriva la svolta, mercoledì con i rossoneri sarà dura. Questo Napoli soffre da morire con il Lecce.

La classifica è salva, il resto meno. Si capisce dagli abbracci liberatori dopo i gol, neanche fosse una finale, e dal nervosismo incomprensibile al 96’. L’arbitro fischia la fine e non consente a Politano di tirare da centrocampo a porta vuota. Era 2- 1, il Lecce non avrebbe mai pareggiato, ma i nervi erano ancora a fior di pelle. Brutto segnale. Napoli, che cosa succede?

Il Lecce un punto lo meritava come all’andata. Il Napoli sa essere umile e sa lottare, questa è l’unica nota positiva, ma sotto pressione non è insuperabile. Sembra questo il suggerimento più utile per Pioli.

ilnapolista © riproduzione riservata