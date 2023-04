Juve-Inter, 171 daspo a tifosi juventini per i cori razzisti

Grazie alle riprese video dai due tifosi individuati in un primo momento si è passati a 171. Non proprio casi isolati

Secondo la notizia riportata dall’Ansa, la questura di Torino ha emanato 171 provvedimenti Daspo contro altrettanti tifosi juventini per cori e insulti razzisti. I cori e gli insulti risalgono alla partita di Coppa Italia fra Juventus e Inter all’Allianz Stadium. Infatti, dopo il gol su rigore di Lukaku, la curva juventina ha bersagliato il giocatore con insulti e cori.

Questi provvedimenti si aggiungono ai due Daspo nei confronti dei tifosi che subito dopo l’esultanza del giocatore belga per il gol del pareggio, avevano apostrofato l’interista con insulti razzisti. Le riprese social e quelle delle telecamere hanno permesso di identificare i tifosi. La società bianconera si è subito attivata per allontanare i due tifosi dallo stadio per i prossimi eventi sportivi.

Scrive l’Ansa:

“Sono 171 i tifosi della Juventus che saranno sottoposti al provvedimento Daspo dalla Questura di Torino. È il risultato dell’inchiesta della Digos del capoluogo piemontese, nell’ambito del contrasto alla discriminazione razziale nello sport, un lavoro imponente fatto attraverso audio e filmati che ha permesso di individuare chi durante Juventus-Inter, giocata all’Allianz Stadium lo scorso 4 aprile nella semifinale di Coppa Italia, lanciò dal primo anello della Curva Sud cori e ululati indirizzati al giocatore neroazzurro Lukaku. A quanto si apprende, gli insulti a sfondo razzista vennero lanciati da 250 persone“.

