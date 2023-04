Il modello Newcastle così lontano da quello Psg

La proprietà saudita investe ma non sperpera i soldi in giocatoroni dai nomi altisonanti. Il Newcastle ha battuto lo United che vale il doppio

Ieri il Newcastle ha battuto di misura in casa in Manchester United. Un 2-0 che ha permesso alla squadra di casa di salire al terzo posto in classifica (a pari punti proprio con i red devils). Il Newcastle sta vivendo una stagione esaltante. È di proprietà saudita ma il modello di gestione è molto diverso da quello del Psg. Non ci sono i Messi, i Neymar, i Mbappé, i Sergio Ramos. Anche se la rosa ha ottimi calciatori, ben pagati ovviamente.

Il valore della rosa è aumentato, merito anche della nuova proprietà che ha deciso di investire molte decine di milioni nel progetto Newcastle. Soltanto la scorsa stagione la rosa completa della squadra valeva 319 milioni. Dopo nemmeno 12 mesi dalla fine dello scorso campionato adesso la squadra vale 494 milioni di euro (dati di Transfermarkt). Ma siamo sempre molto lontani dal Manchester United che vale praticamente il doppio. L’intera squadra dei Red Devils vale 795 milioni di euro. Anche il Tottenham, nonostante negli ultimi anni abbia avuto una diminuzione del valore complessivo vale ancora di più del Newcastle, con un valore di 680 milioni.

La Bbc loda i ragazzi di Eddie Howe

“Il Newcastle United – scrive questa mattina la Bbc – ha scavalcato il Manchester United al terzo posto nella classifica della Premier League dopo aver vendicato la sconfitta finale della Carabao Cup contro i Red Devils. I Magpies hanno prodotto una magnifica esibizione in un rauco St James’ Park. (…) Il Newcastle ha la Champions nel mirino: non finiva tra le prime quattro della Premier League dal 2002-03. (…) Questa vittoria è stata ottenuta senza il capocannoniere Miguel Almiron, la squadra è al 13esimo clean sheet della stagione”.

Una squadra irriconoscibile

Anche la media punti è aumentata passando da 1,43 a 1,81. In casa i giocatori del Newcastle sono stati in grado di totalizzare 26 punti. Il rendimento delle partite fuori casa del Newcastle è molto simile a quello di quando gioca in casa, con un totale di 21 punti guadagnati.

