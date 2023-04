I calciatori del Tottenham rimborsano i tifosi dopo il 6-1 col Newcastle

I calciatori: «Apprezziamo il vostro sostegno, in casa e in trasferta, e con questo pensiero vorremmo rimborsare ai tifosi il costo dei biglietti»

Il Tottenham non trova pace. Dopo la sconfitta per 6-1 contro il Newcastle il tecnico Cristian Stellini è stato sollevato dall’incarico e la squadra è stata affidata a Ryan Mason con l’obiettivo di arrivare in fondo alla stagione.

A seguito della pessima prestazione della squadra, i calciatori hanno deciso di rimborsare i tifosi che li hanno seguiti in trasferta. L’annuncio è arrivato tramite una nota del club inglese, che ha fatto da tramite e ha voluto mandare il messaggio della squadra ai sostenitori.

«Come squadra, comprendiamo la vostra frustrazione, la vostra rabbia. Domenica non è stato abbastanza. Sappiamo che le parole non bastano in situazioni come questa ma credeteci, una sconfitta come questa fa male. Apprezziamo il vostro sostegno, in casa e in trasferta, e con questo pensiero vorremmo rimborsare ai tifosi il costo dei biglietti per la partite del St James’ Park. Sappiamo che questo non cambia quello che è successo domenica e daremo tutto per rimettere le cose a posto, a partire da giovedì sera contro il Manchester United, quando, ancora una volta, il vostro supporto significherà tutto per noi. Insieme – e solo insieme – possiamo portare avanti le cose»

