De Laurentiis paga la dura condanna contro ogni forma di illegalità (Libero)

Una serata tra i folli scontri fra ultrà sugli spalti e alle continue contestazioni che tanti estremisti da stadio fanno nei confronti di De Laurentiis

Anche Libero torna sulla strana domenica napoletana, tra la sconfitta in campo e quella ben più pesante sugli spalti.

Napoli è anche un cesto di emozioni ed emotività, un luogo magico e misterioso per cui la tremenda scoppola ha sollevato dubbi e paure sconosciute sino all’altra sera: trattasi di un singolare passaggio a vuoto? Di una serata storta post pausa per le nazionali? Di un comprensibile calo di concentrazione visto il grande vantaggio in classifica?

Sul piano emotivo c’è da registrare anche uno strano nervosismo interno, e non ci riferiamo alla lite tra Spalletti e Maldini («Stavo parlando con l’arbitro quando si è intromesso. Ma sapete, lui è Paolo Maldini…», ha detto piccato il tecnico). Piuttosto ai folli scontri fra ultrà sugli spalti e alle continue contestazioni che tanti estremisti da stadio fanno nei confronti del presidente De Laurentiis. Da sempre il produttore cinematografico non ha rapporti facili con i tifosi: ultimamente, è bersagliato per il caro biglietti in Champions e per il rigido regolamento d’uso dello stadio, troppo restrittivo secondo i gruppi del tifo organizzato. De Laurentiis paga anche la dura condanna contro ogni forma di illegalità fatta all’indomani dei gravi scontri nel centro storico in occasione di Napoli-Eintracht. Condanna ineccepibile.

