Chelsea Ufficiale: Lampard è il sostituto di Potter

L’ex centrocampista dei Blues ha firmato un contratto fino a fine stagione

Frank Lampard prenderà il posto di Graham Potter, ad annunciarlo è il Chelsea sui canali officiali. L’ex centrocampista dei Blues torna nel club che lo ha cresciuto fino a darlo diventare una leggenda non solo della squadra londinese. Il contratto con l’ex numero 8 durerà fino a fine stagione.

Il comunicato:

“Il trasferimento segna il ritorno allo Stamford Bridge per Frank, che ha goduto di un’illustre carriera da giocatore con i Blues, vincendo la Premier League in tre occasioni e la UEFA Champions League a Monaco. Ha gestito il club per 84 partite, inclusa la guida alla finale di FA Cup”.

I comproprietari Todd Boehly e Behdad Eghbali hanno dichiarato:

«Siamo lieti di dare il bentornato a Frank a Stamford Bridge. Frank è un Hall of Famer della Premier League e una leggenda in questo club. Mentre continuiamo il nostro processo approfondito ed esaustivo per un capo allenatore permanente, vogliamo fornire al club e ai nostri tifosi un piano chiaro e stabile per il resto della stagione. Vogliamo darci tutte le possibilità di successo e Frank ha tutte le caratteristiche e le qualità di cui abbiamo bisogno per portarci al traguardo. Sabato abbiamo una partita importante contro i Wolves e poi rivolgeremo la nostra attenzione ai quarti di finale di Champions League a Madrid la prossima settimana. Daremo tutti a Frank il nostro pieno sostegno mentre miriamo a ottenere il miglior risultato possibile da tutte le nostre partite rimanenti».

Soluzione temporanea per il Chelsea, in attesa di definire l’arrivo di uno tra Luis Enrique e Julian Nagelsmann

