Brignone: «i bambini a 10 anni hanno nutrizionista e preparatore, poi non sanno fare le capriole»

La campionessa di sci al Corsera parla del suo impegno ambientalista: «A mare dove c’erano i coralli oggi trovi la plastica. I ghiacciai sono irriconoscibili»

La sciatrice Federica Brignone intervistata dal Corriere della Sera. Parla del suo futuro, cosa farà quando smetterà (non subito)

«Poi lavorerò con i bambini. A 10 anni hanno il preparatore atletico e il nutrizionista, poi magari non sono capaci di correre né di fare la capriola. Però sanno smanettare perfettamente il cellulare. Che imparino le regole e il rispetto dello sport, invece».

Da La Salle, frequentando le vette d’Europa e del mondo, il cambiamento climatico è più evidente?

«A fine marzo sono andata a fare fondo con mamma: la pista era già chiusa. Mai successo. Quello che fa davvero paura sono i ghiacciai. Vallée Blanche, Deux Alpes, Marmolada, Monte Rosa: li frequento da quando ho 8 anni, non li riconosco più. Ho sempre amato la natura e faccio da sempre attenzione al riciclaggio e al risparmio: è una cosa di famiglia. Anche il mare sta malissimo. Amo gli sport acquatici, faccio surf da onda, sono stata in Indonesia, Nicaragua, Costarica, Messico, Canarie. Dove c’erano i coralli, oggi trovi la plastica. Certo un singolo non riesce a fare la differenza ma una collettività, vivaddio, sì. Bisogna impegnarsi».

Cos’ha Mikaela Shiffrin, la fuoriclasse americana dei record, più di lei?

«È stata intenzionalmente cresciuta per vincere: i suoi genitori hanno creato l’atleta perfetta, in grado di produrre sempre la miglior performance possibile. Lo vedi dalle sue emozioni: prima di riuscire a esultare, ci ha messo anni. Mikaela è granitica, io emotiva. Però non ho la sua impressionante costanza».

