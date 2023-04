Bergomi: «Il Napoli senza Osimhen deve cambiare»

A Sky: «Il Napoli non ha letto bene la partita, non ha avuto pazienza e non ha capito dove stava andando il match»

Piovono a Sky i commenti nel post partita della sfida al Maradona tra il Napoli e il Milan, dove i rossoneri si sono imposti senza misura per 4 a 0 sulla formazione di Spalletti. Nulla di grave in campionato, ma a quanto pare l’assenza di Osimhen si è fatta sentire a quanto commenta l’ex difensore dell’Inter Bergomi

«Il Napoli non ha letto bene la partita, non ha avuto pazienza e non ha capito dove stava andando il match. Ha concesso campo al Milan e gli è andata male, oggi dobbiamo esaltare i rossoneri. Il Napoli non cambierà? Senza Osimhen deve cambiare»