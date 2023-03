Zielinski non rinnova con il Napoli. Sarri lo vuole alla Lazio (CorSport)

Nemmeno lo scudetto cambierà le cose. Per i biancocelesti l’ingaggio è un problema, ma i rapporti tra il polacco e l’ex tecnico del Napoli sono solidi

Piotr Zielinski non rinnoverà con il Napoli. Né lui né Lozano, scrive il Corriere dello Sport. Le trattative per il prolungamento con il club di De Laurentiis sono bloccate per entrambi. Non ci sono speranze che il prossimo anno facciano ancora parte del progetto del Napoli.

A proposito dei loro rinnovi, il Corriere dello Sport scrive:

“Tutto fermo sul fronte di Zielinski e su quello di Lozano: sia Zielo sia il Chuky hanno il rapporto in scadenza nel 2024, e tra l’altro sono entrambi titolari di ingaggi decisamente elevati. Retaggi del passato, del periodo precedente alla politica di abbattimento degli stipendi intrapresa un’estate fa”.

Sul polacco del Napoli c’è la Lazio di Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Napoli pensa a Zielinski per sostituire Milinkovic, che ormai è dato in partenza dal club biancoceleste, anche perché Lotito non ha mai parlato con lui di rinnovo. Il Corriere dello Sport spiega:

“Il budget di mercato dipenderà da Milinkovic e dalla Champions, sta a Sarri centrarla per vedere esauditi i suoi desideri. Ha chiesto di acquistare più giocatori italiani, ma per il ruolo di Milinkovic ha un solo nome in testa: è Piotr Zielinski, 28 anni, in scadenza nel 2024 con il rinnovo. Non s’è più parlato di rinnovo, ha una valutazione di 40 milioni, sempre che De Laurentiis non la alzi dopo lo scudetto. Anche con Fabian Ruiz si pensava che resistesse, alla fine l’ha venduto per 25 milioni. Zielinski e Sarri hanno un grande rapporto, il centrocampista polacco è entrato negli spogliatoi della Lazio dopo la partita del San Paolo, vinta dai biancocelesti. Ha fatto i complimenti al suo maestro. L’ingaggio è certamente un problema. Il Napoli quest’anno riconosce 4,2 milioni a Zielinski, servirebbe uno sconto di almeno un milione. Milinkovic alla Lazio percepisce 3 milioni più bonus. Lo scudetto è lo scudetto, i piani del Napoli sono ambiziosissimi, ma le strade di Zielinski e degli azzurri sono destinate a separarsi. Il richiamo di Sarri può essere forte, soprattutto in caso di Champions”.

