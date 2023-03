Un tifoso georgiano interrompe la latitanza per vedere Kvaratskhelia: arrestato a Napoli

Narimanidze Irakli è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera a Capodichino, è stato condannato in Grecia alla pena di 10 anni di reclusione per tentato omicidio

Un latitante georgiano di 38 anni è salito su un aereo in direzione Napoli solo per vedere giocare Kvaratskhelia, l’idolo nazionale, prima di Napoli-Lazio. È successo il 2 marzo e a riportare la notizia è il Corriere dello Sport che fa sapere come il georgiano, condannato per omicidio, è arrivato all’aeroporto di Capodichino dove è stato identificato e fermato dalla Polizia di Frontiera.

Da quando Kvaratskhelia ha conquistato i cuori degli azzurri, sugli spalti spuntano sempre di più bandiere della Georgia, in onore del giocatore. Ma spesso sono anche cittadini georgiani a sventolare quelle bandiere, arrivati da lontano per ammirare i colpi di genio di Kvara.

Ieri sera è stata una serata storta per il georgiano in campo, ma per Narimanidze Irakli, l’altro georgiano, quello arrestato, è andata sicuramente peggio. Il 38enne aveva ottenuto il passaporto il giorno prima del suo arresto, in tempo per Napoli-Lazio.

Così Irakli si è unito a un gruppo di tifosi ed è salito sul primo volo diretto a Napoli. Come scrive il Corriere:

“Missione fallita: è stato arrestato, lui che è stato condannato con sentenza esecutiva emessa dall’autorità giudiziaria greca nell’ottobre del 2012 alla pena di 10 anni di reclusione per tentato omicidio a danno di due cittadini greci.“

