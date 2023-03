Paratici, il Tottenham potrebbe imporgli le dimissioni prima della decisione del Collegio di Garanzia 

Lo scrive Il Messaggero. Per ora l’ex Juventus non sembra intenzionato a fare un passo indietro. Di fatto è svuotato dei suoi poteri

La Fifa ha esteso le sanzioni imposte dalla Figc ai dirigenti della Juventus implicati nell’inchiesta Prisma a livello mondiale. Ciò vuol dire che Fabio Paratici non potrà più rivestire la carica di direttore sportivo del Tottenham, club dove l’ex Juventus ha pieni poteri sul mercato. Paratici, come scrive oggi Repubblica, rischia una bastonata irrimediabile nella sua reputazione a livello internazionale.

Della questione Paratici scrive anche il Messaggero.

“Terremoto a Londra, sponda Tottenham. Dopo l’addio di Antonio Conte anche Fabio Paratici potrebbe lasciare, in seguito alla decisione della Fifa di estendere le sanzioni imposte dalla Figc oltre i confini italiani”.

Paratici a gennaio è stato condannato dalla Corte federale d’appello a 30 mesi di inibizione nell’inchiesta sportiva sulle plusvalenze. L’ultimo appiglio per lui rimane la Corte di garanzia dello Sport, che potrebbe ribaltare la sentenza della Corte; altrimenti Fabio Paratici rischia di essere fuori dai giochi fino al 2025.

Il quotidiano romano scrive:

“Del resto, non potendo presenziare in alcun modo alla vita del club perdurando la sanzione, sarebbe un dirigente del tutto svuotato delle sue funzioni. Non è da escludere che il Tottenham gli imponga le dimissioni prima della decisione della Corte di garanzia dello Sport: dimissioni che peraltro Paratici non sembra intenzionato a presentare”.

Ieri il Tottenham, con una nota ufficiale pubblicata sul suo sito, si è detto sorpreso per la sanzione, che la Fifa non aveva comunicato al club, e ha chiesto immediati chiarimenti da parte della Fifa. Questo il testo della nota del club:

“A seguito di quanto riportato oggi dai media in merito alla decisione della Commissione Disciplinare della Fifa di estendere a livello mondiale la sanzione inflitta dalla Corte Federale d’Appello della Figc a Fabio Paratici il 20 gennaio 2023, il Club ha chiesto informazioni urgenti alla Fifa. La Fifa ci ha risposto per iscritto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 marzo 2023, comunicandoci la decisione della Commissione Disciplinare Fifa di estendere la sanzione della Figc a livello mondiale. La decisione della commissione è stata presa senza alcun preavviso alle parti coinvolte. Chiediamo urgentemente alla Fifa ulteriori chiarimenti sui dettagli dell’estensione e sulla sua variazione rispetto alla sanzione della Figc. Vorremmo chiarire che quando Fabio ha condotto l’intervista sui canali del Club ieri né lui né il Club avevano alcuna indicazione di questa decisione presa dalla Fifa, sulla base del fatto che la sanzione della Figc è stata presa il 20 gennaio 2023 e rimane soggetta a un appello il 19 aprile 2023. Ci aggiorneremo a tempo debito su questa vicenda”.

