Sinner in semifinale a Miami

Liquidato in due set il finlandese Ruusuvuori. Nella notte arriverà il nome dello sfidante in semifinale: sarà uno tra Alcaraz e Fritz

Jannik Sinner è in semifinale al Master 1000 di Miami. L’altoatesino si è sbarazzato con facilità del finlandese Ruusuvuori e lo ha battuto in due set: 6-3 6-1. Non c’è stata mai partita, nemmeno l’interruzione ha favorito il ritorno di Ruusuvuori che ha un gioco molto simile a quello di Sinner che però lo pratica a un livello decisamente superiore.

Nella notte si disputerà la semifinale tra Alcaraz e Fritz, il vincente sarà il prossimo avversario dell’azzurro in semifinale. Fin qui Sinner ha disputato un ottimo torneo.

È la seconda volta che arriva in semifinale a Miami, la terza in un Master 1000.

