Serie A, Sarri allenatore del mese: «le vittorie con Roma e Napoli lo confermano maestro di calcio»

De Siervo: «Il tecnico ha plasmato una squadra che unisce alla grande qualità offensiva un’ottima organizzazione difensiva». Il premio sarà consegnato prima di Lazio-Juve

Il premio Coach Of The Month di marzo è stato assegnato all’allenatore della Lazio Maurizio Sarri. La consegna dell’onorificenza avverrà nel pre-partita di Lazio-Juventus, in programma sabato 8 aprile 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Olimpico” di Roma.

Il premio è stato, come di consueto, assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 25ª alla 27ª della Serie A Tim 2022/2023 relative al mese di marzo.

Il presidente della Serie A De Siervo ha commentato la decisione del premio assegnato a Sarri:

«Al secondo anno sulla panchina della Lazio Maurizio Sarri si sta confermando un grande maestro di calcio. I biancocelesti secondi in classifica sono il risultato dei dettami del tecnico toscano, che ha plasmato una squadra che unisce alla grande qualità offensiva un’ottima organizzazione difensiva, come dimostrano il maggior numero di clean sheet in Serie A. I successi nel mese di Marzo nel derby di Roma e in casa del Napoli certificano il grande lavoro svolto da Sarri e la sua capacità di ottenere risultati sempre attraverso il bel gioco».

