Politano anticipa la formazione ufficiale: «Retegui? Si gioca»

A Rai Sport: «C’è grande voglia di partire bene e mettere subito le cose in discesa. Sarà importante tenere palla e vincere i duelli uno contro uno»

Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Rai Sport parlando dell’imminente sfida dell’Italia contro l’Inghilterra, allo stadio Maradona di Napoli alle 20.45 valevole per le qualificazioni ad Euro 2024. L’esterno del Napoli ha rivelato anche che in attacco ci sarà il neo convocato Retegui, anticipando così le formazioni ufficiali.

«Il solito viaggio che faccio spesso per venire allo stadio. I tifosi del Napoli si fanno sentire sempre per la propria squadra ma anche per la Nazionale».

Sulla partita

«C’è grande voglia di partire bene e mettere subito le cose in discesa. Sappiamo che sarà difficile ma ci teniamo tanto a iniziare alla grande».

Sulla chiave della partita

«Quella del possesso palla perché loro sono una squadra fisica che ti viene addosso. Sarà importante tenere palla e vincere i duelli uno contro uno».

Politano sulla presenza di Retegui dal primo minuto

«Sì, gioca lui davanti. Speriamo possa fare una grande partita anche se non sarà facile. E’ un ragazzo di grande prospettiva e bisogna lasciarlo tranquillo».

ilnapolista © riproduzione riservata