Napoli-Lazio, Sacchi critica la regia tv: “solo in Italia non fanno mai vedere tutto il campo”

Sulla Gazzetta Arrigo Sacchi critica la regia televisiva per Napoli-Lazio.

Un solo appunto ma questa volta lo devo muovere al regista televisivo. Possibile che soltanto in Italia non facciano mai vedere tutto il campo, come succede in Europa, in modo da poter ammirare i movimenti dei giocatori, le trame dei passaggi, la disposizione delle squadre. Vanno sempre sul particolare, inquadrano l gambe o i piedi… Ma io vorrei osservare tutta la scena, proprio come se fossi uno spettatore seduto nella plateea di un teatro che ha davanti agli occhi l’intero palcoscenico. Vabbè, pazienza…

