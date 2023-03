Napoli-Eintracht, il sindacato di polizia contro la sentenza del Tar: «Pronti a chiedere i danni»

Il Coisp si dice «basito» dalla sentenza che autorizza la trasferta a Napoli dei tedeschi: «è irrispettosa del lavoro informativo svolto dagli organismi preposti».

Dopo il via libera del Tar alla trasferta a Napoli dei tifosi dell’Eintracht, interviene il Coisp, sindacato indipendente di polizia. Con un comunicato stampa riportato da Open, il sindacato di definisce “basito” dalla decisione del tribunale amministrativo regionale e si dice pronto a chiedere il risarcimento dei danni derivanti da eventuali scontri o violenze ai danni dei suoi agenti.

Nel comunicato è scritto che la decisione del Tar Campania «lascia basito» il sindacato di Polizia, vista anche la «rapidità dell’emissione».

La risposta del giudice amministrativo, infatti, è arrivata in sole 12 ore dalla presentazione del ricorso.

Il comunicato continua:

«Questa decisione entra nel merito delle competenze tecniche e delle valutazioni effettuate dagli organismi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Viminale stesso, dettagliando persino le modalità con le quali garantire l’accesso dei tifosi tedeschi attraverso un servizio di ordine pubblico dedicato, oltre a ritenere tale sentenza del tutto irrispettosa del lavoro informativo svolto dai vari organismi preposti, se durante il match si verificheranno scontri o violenze ai danni degli agenti, questa volta chiederemo i danni».

Il Viminale aveva disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi tedeschi dopo le tensioni che c’erano state a Francoforte durante il match di andata. Nel comunicato, il Coisp ricorda cosa avvenne in quella occasione:

«Sono stati fatti dei veri e propri agguati ai tifosi italiani, ci sono stati molti feriti e ben 36 arresti tra le fila dei tifosi tedeschi e 13 tra quelle italiane».

Oggi la Procura si riunirà per decidere come proseguire l’azione. Probabile il ricorso contro la decisione del Tar e dunque un nuovo blocco alla trasferta a Napoli dei tifosi dell’Eintracht.

Il Napoli, ieri, ha preso posizione sulla sentenza:

“Il Calcio Napoli è fortemente preoccupato per la decisione di dare accesso ai tifosi tedeschi in occasione del prossimo incontro di Champions League Napoli-Eintracht del 15 marzo. La preoccupazione nasce dalla possibilità concreta di disordini che potrebbero crearsi, come evidenziato dal Comitato di analisi sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. Questa decisione è stata presa dalla V sezione del TAR della Campania presieduto dalla dottoressa Abruzzese, che si assumerà la responsabilità di quanto potrà succedere. La decisione, si sottolinea, è stata presa indipendentemente dalle valutazioni tecniche degli organismi a ciò deputati”.

ilnapolista © riproduzione riservata