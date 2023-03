Musetti si sfoga sui social: «Basta insulti e minacce ai familiari»

Lo sfogo sui social: «Siamo tennisti professionisti, amiamo il tennis e viviamo per questo. Ma siamo anche persone con sentimenti e con alti e bassi, come tutti»

Il tennista italiano, Musetti è stato vittima di diversi attacchi sui social in seguito all’eliminazione dagli Indian Wells contro Mannarino. Dopo un solo match vinto nei tre tornei sulla terra battuta in Sudamerica (Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago) è iniziato un momento no per il vincitore dell’ultimo Atp di Napoli. L’italiano ha perso ai quarti di finale nell’Atp di Buenos Aires contro Varillas mentre a Rio de Janiero e Santiago è uscito rispettivamente ai sedicesimi e agli ottavi di finale con un solo incontro vinto. Musetti si è sfogato sui social tramite una storia Instagram e un post su Twitter dove ha spiegato tutto il suo malumore indignandosi degli insulti che gli haters hanno rivolto alla sua famiglia:

«Penso che non sia sano e corretto, dopo una sconfitta, ricevere così tanti insulti gratuiti e minacce nei confronti di familiari e persone che si amano».

Gli attacchi da parte degli hater hanno costretto il tennista italiano a limitare i commenti sotto i post su Instagram, l’ultimo dei quali è stato pubblicato domenica:

«Siamo tennisti professionisti, amiamo il tennis e viviamo per questo. Ma siamo anche persone con sentimenti e con alti e bassi, come tutti. Lavoriamo ogni giorno per migliorarci. Sono sicuro che i veri appassionati di tennis possano capire la mia decisione a proposito della limitazione ai commenti».

