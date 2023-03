Marquez dovrà scontare lo stesso la penalizzazione, anche se salta il Gp d’Argentina (El Paìs)

La Honda sperava di poter scappottarsela visto che Marquez salterà il Gp d’Argentina. Sconterà i due giri lunghi al primo Moto Gp che disputerà

Ci hanno provato ma non ci sono riusciti. Oggi El Paìs ricorda che Marc Marquez dovrà rispettare la sanzione imposta dai commissari della Federazione per aver provocato un incidente al Moto Gp del Portogallo. Poiché Marquez salterà il Gp d’Argentina (si è operato alla mano dopo la frattura al pollice riportata proprio nell’incidente da lui provocato), qualcuno aveva messo in dubbio che la penalità fosse riferita a quel gran premio. Invece no, Marquez sconterà la penalità alla prima gara che correrà quando rientrerà in pista.

El Paìs ricorda che la penalità è di due giri lunghi, il che comporta la perdita di circa due secondi a giro. E che l’ambiente del team e del pilota stesso pensava che la sanzione non potesse essere applicata anche oltre il Gran Premio d’Argentina. I commissari però ieri hanno chiarito.

Per ora, la squadra ufficiale Honda non ha in programma la presentazione di ricorsi.

