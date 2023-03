Mancini: «Contro Malta c’è tutto da perdere. Contro l’Inghilterra molte cose buone e qualche errore»

«I tre punti contro Malta valgono come quelli contro l’Inghilterra. A Napoli risultato non giusto, vuol dire che andremo a vincere a Wembley»

A poche ora dal match contro Malta, valida per le qualificazioni a Euro 2024, il commissario tecnico Roberto Mancini è stato intervistato dai canali ufficiali della Figc.

«Contro Malta c’è tutto da perdere. I tre punti sono importanti bisogna avere la massima concentrazione per non prendere nessun rischio. Contro l’Inghilterra ci sono state molte cose buone e qualche errore. Se noi riusciamo a fare quello che abbiamo fatto nei primi 15 minuti e in tutto il secondo tempo credo che avremo delle grandi soddisfazioni. Sarò soddisfatto se andremo via da Malta con i tre punti, perché i tre punti contro Malta valgono come quelli contro l’Inghilterra».

Già in conferenza Mancini aveva annunciato cambi nella formazione titolare, nell’intervista li conferma:

«Voglio ancora valutare le condizioni dei ragazzi ma ci saranno diversi cambi. Mancanza di autostima? Non credo, a volte quando si giocano partite importanti come Italia-Inghilterra, ci sta che la perdi, se però poi vai a vedere gli errori non è che ci sia stata una grande supremazia. Il risultato non è giusto ma va accettato, vuol dire che vinceremo a Wembley».

Suona la carica per le prossime partite, Mancini. Fino a Wembley però la strada è lunga:

«Sono tranquillo: siamo alla prima partita, ne mancano 7, la strada è lunga, avremo modo di rifarci».

Mancini torna a parlare di Retegui:

«Le impressioni sono confermate, ha bisogno di tempo, non è semplice essere catapultato dall’Argentina all’Italia in quattro giorni. Lo scouting è cambiato perché è cambiato il mondo. E’ tutto molto difficile, lo fanno tutte le nazionali, non dobbiamo scandalizzarci, sono ragazzi che hanno origini italiane, noi speriamo di avere tanti italiani».

Continua:

«Stiamo cercando di inserire i giovani ma non è facile. Non puoi inserirli tutti insieme è importante che possano giocare nei loro club. I club devono puntare sui giocatori italiani. Zaniolo? Non è stato convocato perché ha giocato davvero poco ma come altri è sempre nel nostro radar».

ilnapolista © riproduzione riservata