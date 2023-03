Malta-Italia, Mancini ne cambia 8: confermati solo Donnarumma, Di Lorenzo e Retegui

Le scelte del commissario tecnico. Spazio a Scalvini, Romagnoli, Emerson, Pessina, Cristante, Tonali, Politano e Gnonto

Tra circa un’ora l’Italia affronterà Malta nella partita valida per la qualificazione ad Euro 2024. La Nazionale è reduce dalla sconfitta contro l’Inghilterra allo stadio Maradona, di giovedì scorso. Stavolta il commissario tecnico, Roberto Mancini, stravolge totalmente la squadra vista in campo contro gli inglesi. Sono solo tre i sopravvissuti: resistono nell’undici di mancini Donnarumma, Di Lorenzo e Retegui. Per il resto, la formazione è totalmente rinnovata.

In difesa, accanto al capitano del Napoli, ci sono Scalvini, Romagnoli e Emerson. A centrocampo spazio a Tonali, Cristante e Pessina. In attacco, accanto a Retegui, Mancini ha scelto Politano e Gnonto.

Di seguito la formazione ufficiale dell’Italia:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Emerson; Tonali, Cristante, Pessina; Politano, Retegui, Gnonto. C.t.: Mancini.

