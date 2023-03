Le calciatrici in rivolta contro il videogioco di Fifa: «gli avatar non ci somigliano»

Da El Mundo arriva una curiosa notizia sulle calciatrici e il loro rapporto con il videogioco ufficiale di calcio. L’ultima versione di Fifa ha infatti rilasciato un aggiornamento che introduce anche la Uefa Women’s Champions League e la National Women’s Soccer League.

Come scrive il quotidiano spagnolo, il calcio femminile continua a guadagnare terreno, anche nel mondo virtuale dei videogiochi. Con l’ultimo aggiornamento, sono state anche modificate le sembianze degli avatar delle calciatrici. L’obiettivo di Fifa è quello di rendere il gioco sempre più realistico. Tuttavia con non sembra esserci riuscito al meglio con il calcio femminile.

“Le calciatrici sono scansionate per diventare un cartone animato, anche se ce ne sono alcune più realizzate di altre, ed è qui che è scoppiato lo scandalo, con molte delle star del calcio femminile, soprattutto del campionato americano, che non si sono sentite a proprio agio nel proprio avatar e lo hanno fatto conoscere sui social network“.

La prima Caprice Dydasco:

«Apprezzo che Ea Sports abbia finalmente incluso la Nwsl, ma questo avatar non mi somiglia».

I’m grateful EA Sports is finally including the NWSL but this does not represent me. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/SgrFkoCYy1

Un’altra giocatrice del campionato americano, Sydney Leroux ha proprio studiato il suo personaggio. Grata per la fascia da capitano, lamenta un seno un po’ troppo abbondante:

«Mi hanno dato la fascia, la treccia, il tatuaggio sul collo, le sopracciglia troppo depilate e qualcuno mi ha anche fatto le tettone!!!! Sgonfiami un po’ le tette e mettimi in un’altra taglia di camicia»

They had the headband, the braid, the neck tattoo, the overly plucked brows and someone even made me CHESTYYYY!!!! Deflate my boobs a bit and put a different jersey on. I’ll keep the brows at this point. 😭🫣🫠 pic.twitter.com/GWnBBCNApd

— Sydney Leroux (@sydneyleroux) March 22, 2023