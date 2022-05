Videogames, è finita l’era di «Fifa»: dall’anno prossimo si chiamerà «EA Sports FC»

Interrotta una collaborazione che durava dal 93′. Il Napoli non avrà la denominazione ufficiale in virtù dell’accordo tra Adl e Konami

È un comunicato ufficiale della Ea Sports a annunciare che è finita la collaborazione tra la Fifa e la divisione di Electronic Arts che sviluppa e pubblica videogiochi sportivi. Gli appassionati non acquisteranno «Fifa 23», come fanno dal lontano 1993 (il primo fu «Fifa International Soccer») ma «Ea Sports Fc»: è la nuova denominazione del videogioco calcistico più amato degli ultimi anni.

«Dopo quasi 30 anni in cui abbiamo creato esperienze calcistiche interattive che hanno definito il genere, inizieremo presto una nuova entusiasmante era. L’anno prossimo, EA SPORTS FC diventerà il futuro del calcio di EA SPORTS. Insieme ai nostri oltre 300 partner calcistici di cui deteniamo la licenza, siamo pronti a portare le esperienze calcistiche globali a nuove vette, nell’interesse degli appassionati di calcio di tutto il mondo»

Fondamentalmente non cambia niente di che, a parte il nome. E a parte qualche competizione Fifa che non sarà possibile giocare nella denominazione ufficiale. Le modalità di gioco che Ea Sports continuerà a garantire sono le stesse, da Ultimate Team alla modalità manageriale, la modalità “carriera”. A proposito di licenze, il Napoli non dovrebbe avere le divise e lo stemma ufficiali. Questo in virtù degli accordi stipulati con Konami, con cui De Laurentiis ha siglato un contratto di esclusiva.