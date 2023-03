La Uefa punisce l’Eintracht per i fumogeni chiudendo la curva

La decisione, in merito alla partita di andata contro il Napoli, è di chiudere il settore inferiore, dove c’è il tifo più caldo, oltre a una multa al club di 50 mila euro

La Uefa punisce l’Eintracht Francoforte per l’accensione di fuochi d’artificio durante la partita di andata degli ottavi di Champions League contro il Napoli, inoltre multa la società con una multa da 50 mila euro e ordina la chiusura parziale della curva inferiore per i tedeschi.

Il massimo organo calcistico europeo prende una posizione verso la società tedesca e i tifosi bloccando il settore del tifo caldo per una partita.

Nella nota si legge:

“L’Organo disciplinare, etico e di controllo UEFA ha preso le seguenti decisioni che influenzerebbero la partecipazione dei tifosi alle partite UEFA:

Partita: Eintracht Francoforte (GER) – SSC Napoli (ITA), 21 febbraio 2023 (UEFA Champions League 2022/23)

Sanzionato l’Eintracht Francoforte con una multa di 50.000 € e ordinare la chiusura parziale dello stadio di Eintracht Francoforte (cioè l’intera Kurve West inferiore, composta dai settori 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42) durante la prossima (1) partita di competizione UEFA che giocherà come squadra di casa, per aver acceso fuochi d’artificio.



Sanzionato l’Eintracht Francoforte con una multa di 20.000 € per il blocco dei passaggi pubblici.



Sospendere il giocatore di Eintracht Francoforte, il signor Kolo Muani Randal, per una partita di competizione UEFA per la quale sarebbe altrimenti idoneo, per gioco violento!

