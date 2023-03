La Premier vieta l’acquisto di club a proprietari che vengono da Paesi che violano i diritti umani

La modifica è stata firmata anche da Manchester City e Newcastle, che appartengono al mondo arabo che tanto ha fatto discutere durante i Mondiali

La Premier League ha approvato nel consiglio generale di oggi il divieto ai proprietari provenienti da Paesi che violano i diritti umani di acquistare un club della lega.

Nella nota ufficiale della Premier League si legge:

“I club della Premier League hanno approvato all’unanimità una serie di modifiche al test dei proprietari e dei direttori della lega (Oadt) in un’assemblea degli azionisti di oggi.

A seguito di una revisione completa dell’Oadt e della consultazione con i club e una serie di parti interessate, i club hanno concordato i seguenti emendamenti alle regole e riforme del processo di valutazione dell’Oadt, che entreranno in vigore con effetto immediato:

Le decisioni prese dal consiglio della Premier League nell’ambito dell’Oadt saranno soggette a revisione da parte di un nuovo comitato di supervisione indipendente

La soglia per il “Controllo” sarà abbassata dal 30% al 25%.

Gli amministratori delegati di club saranno inclusi nell’ambito dell’Oadt, così come un nuovo concetto di “Firmatari rilevanti”, persone responsabili della firma di una serie di documenti normativi chiave

Modulo di dichiarazione dei proprietari e degli amministratori (Modulo 4) da personalizzare per indirizzare i singoli amministratori e gli amministratori aziendali

Al test è stata aggiunta una serie di nuovi eventi di squalifica, tra cui:

– Un nuovo evento di squalifica per individui/aziende soggette a sanzioni governative

– Un nuovo evento di squalifica per violazioni dei diritti umani, basato sui regolamenti globali sulle sanzioni per i diritti umani del 2020

– Ampliare l’elenco dei reati che comportano l’interdizione, includendovi i reati di violenza, corruzione, frode, evasione fiscale e reati di odio

– Estendere l’elenco delle autorità di regolamentazione, la cui sospensione comporterà la squalifica, per includere la Charity Commission, Fca, Prudential Conduct Authority, Hmrc e Gambling Commission

– Ampliamento dell’ambito di applicazione della disciplina concorsuale, per consentire alla Lega di agire nei confronti dei soggetti coinvolti in precedenti insolvenze in una più ampia fattispecie

– Un nuovo potere per la Lega per fermare coloro che desiderano diventare ‘Direttori’ laddove siano indagati per comportamenti che, se provati, si tradurrebbe in un ‘Evento Squalificante'”.

La Premier sottolinea che “i club hanno approvato all’unanimità”, anche Manchester City e Newcastle che appartengono al mondo quel mondo arabo che fatto tanto discutere nel periodo dei Mondiali in Qatar.

Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, ci potrebbe essere un’escamotage.

“l’escamotage sembrerebbe essere quello legato al fatto che lo sto riguarderebbe soltanto persone sanzionate ai sensi della legislazione sui diritti umani del Regno Unito come membri dell’Isis, talebani e così via, ma ci sarebbe invece una sorta di via libera alle proprietà anche legati a Paesi al centro di polemiche per le violazioni dei diritti”.

