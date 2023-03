La Bbc dopo la sfuriata di Conte: “L’allenatore è parte del problema”

“Può avere ragione, ma è suo compito affrontare la situazione e non può sottrarsi alle sue colpe per prestazioni insipide come il pareggio in Champions contro il Milan”

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa hanno destato parecchio clamore. In pochi si aspettavano lo sfogo dell’allenatore italiano dopo il pareggio subito sul finale di partita contro il Southampton.

Ci si potevano aspettare, invece, le reazioni alla conferenza post partita. Come quella di Carragher, ex Liverpool e oggi commentatore sportivo, a cui non è piaciuta l’uscita dell’allenatore, secondo lui ingrato verso la società che lo paga profumatamente.

Sulla stessa linea si pone la Bbc, la critica però fatta ad Antonio non verte sui soldi.

“In quello che sembra sempre più un matrimonio senza amore tra club e allenatore, Conte ha bollato i suoi giocatori come “egoisti” e ha persino fatto riferimento ai proprietari degli Spurs mentre inveiva contro tutti. Conte ha espresso la sua teoria sul motivo per cui gli Spurs non sono all’altezza. Lui non si sente responsabile per la grigia stagione degli Spurs, ma deve anche accettare la sua parte e c’è una crescente sensazione che si stia comportando come se stesse facendo un favore agli Spurs“.

E ancora:

“Conte può avere ragione, ma è anche suo compito affrontare questa situazione e non può sottrarsi alla sua parte di colpa per prestazioni insipide come il pareggio a reti inviolate che ha provocato agli Spurs l’uscita dalla Champions League in casa contro il Milan“.

Quindi Conte è parte del problema, e non una parte di poco conto. Secondo la Bbc le prossime partite saranno un enigma, non si sa bene come lo spogliatoio possa reagire ad un attacco frontale di questa portata:

“Può andare in due modi. I giocatori degli Spurs possono fare di tutto per dimostrare che Conte ha torto, oppure potrebbero ribellarsi contro un allenatore che li ha attaccati in pubblico“.

