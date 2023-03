Juan Jesus ad un passo dal rinnovo con il Napoli (CorSport)

Il difensore sarà ancora parte del progetto, l’accordo per il suo prolungamento è in dirittura di arrivo, sarà il primo ad essere ufficializzato

Il Napoli lavora già ai rinnovi dei suoi giocatori per la prossima stagione, mentre ha già in programma di proporre il prolungamento anche a Osimhen e Kvara, per blindarli dall’assalto delle big.

Il prossimo giocatore che dovrebbe firmare il rinnovo con il club di De Laurentiis è Juan Jesus, scrive il Corriere dello Sport. Il difensore continuerà a far parte del progetto del Napoli.

“Le cose del calcio, tra l’altro, sono sempre imprevedibili, e infatti uno degli uomini considerati fino a poche settimane fa a elevatissimo rischio-addio si avvia a rinnovare: Juan Jesus, illustre parametro zero che prossimamente potrà essere ufficialmente considerato ancora un pezzo del progetto”.

Il suo accordo per il prolungamento con il club è ad un passo dalla chiusura. Il Napoli continuerà a puntare su di lui. Il quotidiano sportivo scrive:

“Dopo Lobotka, dicevamo, la firma più vicina è quella di Juan Jesus, tecnicamente svincolato ma ormai a un passo dalla chiusura dell’accordo con il club azzurro. Sì, il Napoli ha puntato e continuerà a puntare su di lui: del resto è un difensore di 31 anni di spessore e carattere, ha sempre garantito prestazioni di ottimo livello e in più è mancino. E italiano: cittadinanza acquisita”.

A fine stagione, come scritto, De Laurentiis proporrà il rinnovo anche a Osimhen e Kvara, per proteggerli dall’assalto delle big d’Europa. Mentre più complesso sembra il prolungamento di Rrahmani e totalmente ferme, invece, le trattative per quelli di Piotr Zielinski e Hirving Lozano. Il Napoli, anzi, ha già iniziato a cercare le alternative sul mercato.

