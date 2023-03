Irma Testa oro ai Mondiali di pugilato: «Ho sacrificato la mia adolescenza per questo»

A New Delhi. Ha battuto 5-0 la kazaka Ibragimova. Un altro traguardo storico dopo il bronzo olimpico

Irma Testa medaglia d’oro ai Mondiali di pugilato in corso a New Delhi. La pugile napoletana ha battuto la kazaka Karina Ibragimova nella categoria 57 chilogrammi. Netto il punteggio della giuria: cinque a zero. Nello scorso dicembre Testa aveva battuto la Ibragimova nel match del suo esordio al professionismo, match per cui aveva ricevuto una borsa di 30mila dollari.

Ha rilasciato delle dichiarazioni raccolte anche da Repubblica:

“Per conquistare questo titolo sacrificato tutta la mia adolescenza, tutta la mia vita. Ma se questi sono i risultati vorrei farlo per altri venti anni”.

Irma Testa è stata la prima pugile italiana sia a partecipare alle Olimpiadi sia a vincere una medaglia (di bronzo). È stata campionessa europea e ora campionessa del mondo.

