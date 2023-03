Il Napoli ufficializza il rinnovo di Lobotka, contratto fino al 2027

Il centrocampista ha accettato un contratto che lo lega al Napoli fino a giugno 2027. Il club ha l’opzione per il prolungamento fino al 2028.

Il Napoli ha comunicato attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale il prolungamento del contratto di Lobotka, il centrocampista azzurro che Spalletti ha trasformato in uno dei registi migliori d’Europa.

Ieri Lobotka ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Proprio sul rinnovo dichiarava:

«Diciamo che sono a buon punto, stiamo chiacchierando. È chiaro che io voglio restare qua e senza ombra di dubbio».

E sul Napoli:

«Abbiamo cominciato a giocare come nessuno si aspettava, è venuta fuori la personalità del gruppo. Spalletti è stato bravissimo a farci comprendere la sua idea di calcio, che già conoscevamo da un anno. E adesso siamo qua, contenti di ciò che stiamo facendo, della felicità che stiamo regalando. Ma siamo consapevoli che restano ancora troppe gare in campionato, che sarà vietato distrarsi, che converrà seguire le indicazioni del nostro allenatore: un passo per volta, partita per partita».

Di seguito il breve comunicato del Napoli:

“La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028“.

🤝 Prolungato il contratto di Stanislav Lobotka fino a Giugno 2027! 👉 https://t.co/vKfMQNKzwE pic.twitter.com/mqQQOXKa3v — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 15, 2023

