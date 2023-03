Il Napoli si prepara per l’assalto a Osimhen. Si guarda a Hojlund, Beto e David (CorSport)

Se si dovesse aprire un buco su una corsia, i nomi sul taccuino di Giuntoli sono quelli di Laurienté e di Traore

Il Napoli si prepara all’assalto dei club europei, in particolare di quelli di Premier League, al suo attaccante Victor Osimhen. Se ne discuterà in estate, quando sul tavolo ci sarà anche da considerare la situazione di Zielinski e Lozano, che nel 2024 saranno liberi a parametro zero. Ma il club di De Laurentiis non sta vivendo nell’inattività, anzi, lavora già per il Napoli del futuro. Il Corriere dello Sport scrive:

“Tra tre mesi, gli accordi ballerini saranno quelli di Zielinski e di Lozano, eventualmente liberi a parametro zero nel 2024, ci sarà da riflettere sull’eventuale riscatto di Ndombele, sui desideri di Demme, poi, affinché un velo di ipocrisia non cali su un’analisi a tutto campo, diventerà inevitabile fronteggiare il prevedibile assalto ad Osimhen”.

Il Napoli sta già lavorando ai possibili ricambi in attacco, studiando centravanti vicini al suo stile di gioco. Sul taccuino di Giuntoli ci sono diversi nomi. Il quotidiano sportivo li elenca: da Hojlund a Beto passando per David, del Lille. E ci sono anche le ipotesi Laurienté e Traore qualora dovesse liberarsi un posto sulle fasce. Il CorSport scrive:

“Rasmus Winther Hojlund ha appena compiuto 20 anni e con l’Atalanta si è già inserito in un Paese a lui sconosciuto, più che un nome diventerebbe una tentazione se… E però poi ci sono Beto (25) dell’Udinese e il costosissimo David (23) del Lille. Ma se poi un buco dovesse aprirsi su una corsia, allora il Napoli potrebbe ritrovarsi in viaggio verso Sassuolo, anche solo con il pensiero, per industriarsi su Armand Laurienté (24), di tre anni più giovane di Adama Traore (27) che non costerebbe niente”.

ilnapolista © riproduzione riservata