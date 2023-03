Il Napoli per la prima volta ha la rosa più “ricca” della Serie A (Transfermarkt)

Da agosto il valore della rosa è cresciuto di 134 milioni: l’ennesima conferma della perfetta strategia di mercato. La Juve vale il 30% in meno

Il Napoli ha la rosa più ricca della Serie A. La rosa che vale di più nel campionato. Secondo le stime di Transfermarkt. Non era così a inizio stagione. Il 15 agosto – data di inizio del campionato – per Transfermarkt il parco giocatori del Napoli valeva 495 milioni. Cifra comunque considerevole, che poneva la squadra di Spalletti alle spalle soltanto di Juventus e Inter. Quindi come terza favorita. Gli azzurri scontavano la scarsa conoscenza di alcuni calciatori che poi nel corso della stagione si sono rivelati fondamentali, come ad esempio Kim e Kvaratskhelia. Il valore del georgiano, ad esempio, si è triplicato e ha ora raggiunto gli 85 milioni. E a nostro avviso siamo ancora molto lontani dalla cifra che un top club è pronto a spendere per lui: certamente non meno di 130 milioni. E ci stiamo tenendo bassi.

In questi mesi il valore dei giocatori del Napoli è cresciuto fino a toccare gli attuali 629 milioni. Un differenziale di 134 milioni. In termini percentuali il Napoli non è nemmeno – secondo Transfermarkt – il grande club che è cresciuto di più: il Milan dal 15 agosto ad oggi ha fatto registrare un più 27,2% che ha portato i rossoneri ad essere al secondo posto in questa speciale graduatoria. L’Inter invece è scivolata al terzo posto e la Juventus è crollata al quarto: la rosa bianconera ha perso un terzo del valore che aveva sette mesi fa: ad agosto valeva 609 milioni, ora 470. Perdita secca del 30%: un bagno di sangue.

Ma torniamo al club di De Laurentiis che sta sbancando in ogni classifica. Questo primato è l’ennesima conferma del prezioso lavoro che il Calcio Napoli ha svolto prima in sede di calciomercato e poi in sede tecnica con Luciano Spalletti. Il Napoli sta per festeggiare il suo terzo scudetto grazie all’addio ai sopravvalutati senatori. È solo grazie all’addio di Mertens, Insigne e Koulibaly che il Napoli ha potuto mettere alla prova Kim, Kvaratskhelia, Simeone. Tutti calciatori fondamentali in questa stagione. E che hanno contribuito, come gli altri, a un’annata che fin qui ha portato al dominio totale in campionato (19 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la Lazio) e ai quarti di finale di Champions traguardo mai raggiunto prima dal Napoli.

