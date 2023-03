Il Napoli di Spalletti è la rivelazione assoluta della Champions, una minaccia per tutti (Marca)

Incredibile il modo in cui la squadra ha dominato l’Eintracht sia all’andata che al ritorno. Non c’è da augurarsi di incontrarla ai sorteggi

Marca commenta la vittoria del Napoli sull’Eintracht in Champions League, con il passaggio ai quarti, impresa storica per il club di De Laurentiis, che non era mai riuscito prima a centrare l’impresa. Il quotidiano spagnolo esalta la dimostrazione di enorme superiorità offerta in campo dalla squadra di Spalletti.

“Il Napoli si è esibito in una dimostrazione di enorme superiorità contro un impotente Eintracht e ha confermato la sua presenza ai quarti di Champions League per la prima volta nella sua storia”.

Il messaggio che lancia il Napoli alle altre concorrenti della competizione europea è chiaro:

“Gli uomini di Spalletti scavalcano i tedeschi con un decisivo Osimhen. Il nigeriano, autore di due gol, ha guidato la festa offensiva di una squadra che ha lanciato un messaggio chiaro al resto delle squadre: il Napoli è una vera minaccia”.

Sul Napoli e il suo gioco:

“Il suo calcio allegro e verticale, il suo funzionamento a livello collettivo e nomi come Osimhen e Kavara fanno della squadra di Spalletti una squadra tosta, audace e con qualità tali da sorprendere chiunque. Il suo esercizio di autosufficienza contro l’Eintracht impressiona. Ha dominato e controllato lo scontro di Francoforte e ha battuto, giocando a manetta, i tedeschi al Diego Armando Maradona”.

Il Napoli ha giocato in scioltezza. Comanda in campionato e ora rappresenta un pericolo anche in Champions,

“Con la Serie A in tasca e la storia dietro l’angolo, il Napoli di Spalletti è diventato l’assoluta rivelazione di questa Champions League. E la grande copertina dell’estrazione di venerdì prossimo. Oggi non è consigliabile imbattersi in questa squadra. Il suo limite è ancora sconosciuto e la sua illusione rimane intatta. Vediamo chi oserà fermarlo”.

